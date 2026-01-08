امروزه افراد سودجو با انتشار آگهی‌های جذاب در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های ناشناس و حتی سایت‌های ظاهراً معتبر، قربانیان خود را به دام می‌اندازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس پلیس فتا انتظامی استان، با بیان اینکه امروزه یکی از رایج‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری، سوءاستفاده از نیاز مردم به شغل و درآمد است، گفت: افراد سودجو با انتشار آگهی‌های جذاب در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های ناشناس و حتی سایت‌های ظاهراً معتبر، قربانیان را به دام می‌اندازند.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه این آگهی‌ها معمولاً حقوق بالا، ساعات کاری کم، شرایط آسان و مزایای چشمگیر را وعده می‌دهند تا فرد بدون تحقیق و با امید شغلی فوری، وارد فرآیند ارتباط شود، اظهار کرد: پس از جلب اعتماد اولیه، کلاهبرداران اعلام می‌کنند برای شروع کار، باید مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت، هزینه ثبت‌نام، خرید بسته آموزشی یا فعال‌سازی پرونده واریز شود؛ در حالی که چنین مواردی هیچ‌گونه توجیه قانونی در استخدام‌های واقعی ندارد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه پس از دریافت پول، مرحله دوم کلاهبرداری آغاز می‌شود، ادامه داد: این افراد از نفراتی که برای استخدام اقدام کرده‌اند می‌خواهند مدارک هویتی کامل مانند کارت ملی، شناسنامه، عکس پرسنلی، اطلاعات حساب بانکی یا حتی سیم‌کارت به نام فرد را برای «تکمیل پرونده استخدامی» ارسال کند.

وی اضافه کرد: افراد تصور می‌کند در مسیر استخدام است، اما در حقیقت اطلاعات شخصی او در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که می‌توانند از این مدارک برای اهداف مجرمانه استفاده کنند و این مجرمان با همین مدارک اقدام به افتتاح حساب بانکی، خرید اقساطی، ثبت سیم‌کارت، دریافت تسهیلات یا حتی انجام فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند و در نهایت ردپای تمام این جرائم به نام صاحب مدارک باقی می‌ماند.

موسوی با تأکید بر اینکه مشکل، زمانی جدی‌تر می‌شود که فرد پس از مدتی پیامک‌های بانکی، احضاریه‌های قضائی یا تماس‌های مشکوک دریافت می‌کند و تازه متوجه می‌شود مدارکشان در مسیر ارتکاب جرم استفاده شده است، افزود: در چنین شرایطی، فرد باید زمان، انرژی و هزینه‌های زیادی صرف کند تا بی‌گناهی خود را اثبات کند، بنابراین، آگاهی و دقت در برخورد با هرگونه پیشنهاد شغلی، حیاتی است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: همه باید به یاد داشته باشند استخدام واقعی پیش‌پرداخت ندارد و هیچ مجموعه معتبر و رسمی، هزینه‌ای برای شروع کار دریافت نمی‌کند و مدارک هویتی را نیز تنها به‌صورت حضوری، در محل شرکت یا سازمان قابل‌اعتماد بررسی می‌کند بنابراین، هرگاه با پیشنهادی مواجه شدید که این اصول را زیر پا می‌گذارد، باید آن را زنگ خطری جدی بدانید و از ادامه همکاری خودداری کنید.

سرهنگ موسوی افزود: در صورت بروز هر گونه مسئله، از طریق سایت پلیس فتا و مرکز فوریت سایبری ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل شود.