پخش زنده
امروز: -
۱۸ نفر از معلمان منطقه میمه پس از در راه ماندن در محور حسنرباط – ازان در منطقه نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بخشدار میمه گفت:در پی بارش برف و کاهش شدید دما در روز گذشته، یک دستگاه مینیبوس حامل ۱۸ نفر از معلمان آموزشوپرورش منطقه میمه که از روستای حسنرباط به سمت روستای ازان در حال تردد بودند، به دلیل یخزدگی محور و برودت هوا در این مسیر در راه ماند.
سید سراج الدین تقوی افزود: پس از اعلام این حادثه، با هماهنگی گروههای عملیاتی اداره راهداری و حملونقل جادهای، جمعیت هلالاحمر، بخشداری میمه و دهیاری روستای ازان بلافاصله به محل اعزام شده و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.
وی ادامه داد:با تلاش نیروهای امدادی و خدماتی، تمامی سرنشینان این مینیبوس بدون هیچگونه خسارت جانی از محل حادثه منتقل شده و به سلامت به شهر میمه بازگشتند و بخشدار میمه از شهروندان درخواست میشود با توجه به تداوم برودت هوا و احتمال یخزدگی معابر، از تردد غیرضروری در محورهای روستایی و کوهستانی خودداری کنند.