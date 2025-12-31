پخش زنده
میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته در وضعیت قابل قبول قرار داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، میانگین کیفیت هوا هماکنون روی عدد ۹۸ و در شرایط قابل قبول است.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۲ روز قابل قبول، ۱۲۲ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.
اداره کل هواشناسی استان تهران برای امشب تا جمعه (۱۲ دیماه) به دلیل عدم وزش باد قابلملاحظه، در مناطق پرتردد شهری افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی کرده است.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمهابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد و یخبندان بهویژه در دامنهها و ارتفاعات پیشبینی میشود.
از امشب تا روز جمعه (۱۲ دیماه) به دلیل عدم وزش باد قابلملاحظه، در مناطق پرتردد شهری افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
از بعدازظهر جمعه تا روز شنبه (۱۳ دیماه) با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان افزایش ابر و در برخی مناطق بهویژه نیمه شمالی استان، در بعضی ساعات بارش باران و در ارتفاعات بارش برف، کولاک و مه پیشبینی میشود. این شرایط گاهی با وزش باد شدید بهویژه در نیمه جنوبی و غربی استان همراه خواهد بود.
امروز و فردا نیز افزایش دما (۱۰ و ۱۱ دیماه) و روز شنبه کاهش دما مورد انتظار است.
بر اساس پیشبینیها، آسمان تهران فردا (۱۱ دیماه) صاف در بعضی ساعتها غبار محلی با حداقل دمای تهران ۳ درجه و حداکثر دما ۱۱ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود همچنین طی روز جمعه (۱۲ دیماه) آسمان پایتخت کمی ابری همراه با غبار محلی از بعد از ظهر افزایش ابر گاهی بارش پراکنده و وزش باد خواهد بود. حداقل دما در این روز ۲ درجه و حداکثر دما ۱۱ درجه سانتیگراد برآورد میشود.