

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: از ابتدای سال جاری ۲۷ مرحله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با اولویت مبارزه با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرستان تالش اجرا شده است.

وی با اشاره به جمع‌آوری ۷۳۳ معتاد متجاهر و دستگیری ۸۶ خرده فروش و ۱۴ نفر قاچاقچی مواد مخدر افزود: از این افراد ۱۰۲ کیلو و ۳۱۰ گرم شامل ۹ کیلو و ۶۸۹ گرم تریاک، ۱۲۳ گرم هروئین، ۶ کیلو و ۲۱۴ گرم شیشه و ۸۶ کیلو و ۲۸۴ گرم سایر مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش گفت: معتادان متجاهر و خرده فروشان نیز با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

وی افزود: سالم‌سازی محیط اجتماعی و آموزش مهارت‌‎های زندگی به نوجوانان و جوانان از جمله مهمترین ابزار‌های کاهش گرایش افراد به مصرف مواد مخدر می‌باشد.



