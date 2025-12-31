پخش زنده
فرمانده انتظامی تالش از اجرای ۲۷ مرحله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با اولویت مبارزه با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: از ابتدای سال جاری ۲۷ مرحله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با اولویت مبارزه با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر در شهرستان تالش اجرا شده است.
وی با اشاره به جمعآوری ۷۳۳ معتاد متجاهر و دستگیری ۸۶ خرده فروش و ۱۴ نفر قاچاقچی مواد مخدر افزود: از این افراد ۱۰۲ کیلو و ۳۱۰ گرم شامل ۹ کیلو و ۶۸۹ گرم تریاک، ۱۲۳ گرم هروئین، ۶ کیلو و ۲۱۴ گرم شیشه و ۸۶ کیلو و ۲۸۴ گرم سایر مواد مخدر کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش گفت: معتادان متجاهر و خرده فروشان نیز با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.
وی افزود: سالمسازی محیط اجتماعی و آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان و جوانان از جمله مهمترین ابزارهای کاهش گرایش افراد به مصرف مواد مخدر میباشد.