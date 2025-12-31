به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش کتاب و سینما در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران متشکل از مرجان اشرفی‌زاده، محمدعلی سجادی و مجید کیانیان از بین فیلمنامه‌های اقتباسی رسیده به این دوره جشنواره، نامزد‌های نهایی را به شرح زیر اعلام کردند:

«بازی» به نویسندگی محمدرضا مهربانی از قم، «گرگ» به نویسندگی امیر یغمایی از گنبدکاووس، «باغ شکلات» به نویسندگی زهرا شفیعی از شیراز، «مرغ دریایی» به نویسندگی عمار خطی از تهران و «جای پدر» به نویسندگی اردلان اسلامی از تهران.

فیلمنامه اقتباسی برگزیده بخش کتاب و سینما در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، همزمان با آیین پایانی هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، عصر سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴ در موزه سینما، سالن فردوس معرفی خواهد شد.