به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد امسال حدود ۴۵ هزار تن محصول برداشت شود که نسبت به پارسال تفاوتی ندارد.

دهستان سیاهو از توابع شهرستان بندرعباس، قطب تولید نارنگی هرمزگان است که به خوش طعمی و مرغوبیت بالا شهرت دارد.

مسعود گرگیج افزود: هرمزگان پنج هزار و ۸۰۰ هکتار باغ نارنگی دارد که پیش بینی می‌شود حدود ۸۵ هزار تن محصول از باغ‌های استان برداشت شود.

وی گفت: علاوه بر دهستان سیاهو بندرعباس، برداشت از باغ‌های شهرستان‌های رودان و حاجی آباد نیز آغاز شده است.

بیشتر بخوانید؛ اجرای ۱۷ طرح کشاورزی در هرمزگان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: نارنگی‌های برداشت شده علاوه بر مصرف استان، به بازار سایر استان‌های کشور نیز عرضه می‌شود.

برداشت تا اواخر اسفند ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: برای افزایش کمی و کیفی نارنگی، اصلاح باغ‌ها و کشت‌های متراکم در دستورکار است.

هرمزگان بعد از مازندران، دومین استان برتر کشور در زمینه تولید محصول نارنگی است.