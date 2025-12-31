پخش زنده
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به ریاست غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و سایر مسئولان و کارشناسان مربوطه تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران خراسان رضوی، با محوریت هماهنگی بیشتر برای برگزاری مانور تمام عیار استانی زلزله با عنوان مقاوم در سایه خورشید و با شعار اقتدار علوی،مهر رضوی برگزار شد.
در این جلسه، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت آمادگی همهجانبه دستگاهها، اجرای مانورهای عملیاتی را اقدامی ضروری برای ارتقای هماهنگی، سرعت عمل و کارآمدی در شرایط بحران عنوان کرد.
علیرضا قامتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز با اشاره به نقش محوری حوزههای عمرانی و زیرساختی در مدیریت بحران، بر لزوم آمادگی دستگاههای اجرایی و اجرای دقیق سناریوهای پیشبینیشده تأکید کرد.
سید حسن حسینی فرماندار مشهد با بیان اینکه انسجام مدیریتی و تمرین مستمر، شرط موفقیت در مواجهه با بحرانهاست، بر نقش فرمانداریها و دستگاههای خدماترسان در اجرای موفق مانور زلزله تأکید کرد.
در ادامه، ابعاد اجرایی، سناریوها و نحوه مشارکت دستگاههای اجرایی در مانور مورد بررسی قرار گرفت.