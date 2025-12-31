پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت: طبق مصوبه اخیر اپراتور هوش مصنوعی ایجاد میشود و این کار به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
ستار هاشمی همچنین با اشاره به حمله سایبری اخیر به زیرساختهای ارتباطی اظهار داشت: بعدازظهر روز یکشنبه، کشور شاهد یکی از بزرگترین و گستردهترین حملات سایبری علیه زیرساختهای ارتباطی بود. این حملات از بیش از ۱۲۰ هزار مبدأ مختلف در سراسر جهان انجام شد و یکی از اپراتورهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی کشور را بهطور مشخص هدف قرار داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با تدابیر اتخاذ شده، این حمله به صورت کامل دفع و خنثی شد. مدیریت حملات سایبری در کشور در دو سطح داخلی و خارجی انجام میشود. در سطح خارجی، با استفاده از ظرفیت ارائهدهندگان خدمات اینترنتی بینالمللی و تجهیزاتی که خارج از کشور نصب شدهاند، بخشی از حملات کنترل میشود؛ با این حال، بخش عمدهای از این حملات از این لایه عبور کرده و در داخل کشور، با تکیه بر توان محصولات تولید داخل و ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیریت و مهار شد.
ستار هاشمی تاکید کرد: این حمله که از نظر گستردگی و شدت در زمره مهمترین حملات سایبری اخیر محسوب میشود، میتوانست معضل جدی برای کشور ایجاد کند، اما با هوشمندی، تدبیر و تلاش شبانهروزی متخصصان حوزه ارتباطات، بدون ایجاد بحران مهار شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشی درباره کندی سرعت اینترنت در روزهای اخیر گفت: همزمانی این حملات سایبری گسترده موجب اشغال بخشی از پهنای باند کشور شده و همین موضوع میتواند بهطور مقطعی باعث کاهش سرعت یا اختلال در کیفیت خدمات شود. با این حال وزارت ارتباطات تأکید دارد که ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی از طریق اجرای طرح های جدی و زیرساختی همچنان در دستور کار قرار دارد.