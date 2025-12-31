به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ محمدی سیرت جانشین فرماندهی انتظامی استان در نشست هماهنگی تشییع شهید مرزبان انتظامی گفت: تشیع شهید رحیم مجیدی فردا پنج شنبه ساعت ۹صبح از ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار می‌شود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری مرزبان شهید رحیم مجیدی مهر در یاسوج را تشریح کرد.

بهرامی گفت: آیین تشییع پیکر مطهر شهید والامقام رحیم مجیدی مهر (پیل‌افکن) مرزبان فداکار امنیت پس تشییع از ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان آغاز و برای خاکسپاری به سمت زادگاهش منطقه لوداب بدرقه خواهد شد.

وی از عموم مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور استان کهگیلویه و بویراحمد دعوت کرد با حضور پرشور خود بار دیگر قدرشناسی خویش را از فداکاری‌های فرزند رشید ایران اسلامی به نمایش بگذارند.

ستوانیکم رحیم مجیدی مهر (پیل افکن)، مرزبان غیور ازاستان کهگیلویه ویویراحمد ۸ دی ماه امسال بر اثر سرما و کولاک شدید در مناطق مرزی در حین انجام مأموریت پایش و حفاظت از نوار مرزی شهرستان بانه در استان کردستان گرفتار برف و بوران شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.