به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام در همایش تجلیل از فعالان نماز قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشاره به این که این قرارگاه سالانه ۹۰۰ نفر از روحانیون را به رده‌های تابعه از جمله پایگاه‌ها و مقر‌های نیروی زمینی سپاه در شمالغرب اعزام می‌کند گفت: از اول امسال تا دی ماه ۷۳۶ تن از روحانیان سازماندهی شده و در منطقه شمالغرب در پایگاه‌ها به تبیین معارف دینی، بصیرت سیاسی و احکام پرداخته‌اند.

حجت الاسللم احمد جلیلی با بیان این که بیش از ۲ هزارو ۴۰۰ جلد کتاب با رویکرد معارف دینی و جهاد با استکبار در پایگاه‌ها و مقر‌های قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام توزیع شده است افزود: بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ بسته دینی و فرهنگی نیز در بین رزمندگان توزیع شده است.