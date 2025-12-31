پخش زنده
زمین مناسب برای راهاندازی مجتمع خدماتی رفاهی و توسعه کارخانه سنگ در شهرستان محلات واگذار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جمعی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی با حضور در استانداری مرکزی از موانع سرمایه گذاری در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات گفتند و استاندار مرکزی هم دراین جلسه برای حل مشکلات آنها قول مساعد داد.
استاندار مرکزی در حاشیه این جلسه گفت: امروز فعالان اقتصادی در بخش معدن مشکلاتی را مطرح کردند و برای شروع فعالیت خود با موانعی روبه رو بودند که تصمیمات خوبی برای آنها اتخاذ شد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: در این جلسه همچنین فعالان صنعتی در بخشهای خوراک دام و طیور و روغن کشی دغدغههایی برای شروع فعالیت داشتند که برای حل مشکلات آنها نیز رایزنی شد.
او ابراز داشت: همچنین فعالان و سرمایه گذاران در حوزه راه اندازی مجتمع خدماتی رفاهی و توسعه کارخانه سنگ هم در محلات دیدگاهها و نظرات خود را مطرح کردند و مقرر شد زمین مناسب برای سرمایه گذاری به آنها واگذار شود.