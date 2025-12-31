

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ دوم کمیل ابراهیمی گفت: مأموران پاسگاه دیلمان حین گشت زنی در محور مواصلاتی سیاهکل به دیلمان به یک خودرو سواری پراید مشکوک شده که برای بررسی بیشتر این خودروی توقیف کردند.

وی افزود: ماموران طی هماهنگی‌های لازم و انجام شده در بازدید و بررسی از این خودرو ۴ دستگاه گنج یاب و رد یاب و یک دستگاه لپ تاب کشف شد.

فرمانده انتظامی سیاهکل با اشاره به اینکه متهمان ۴۳ و ۳۴ و ۳۰ ساله در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند، خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش گنج یاب‌های کشف شده را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند.