پنج فیلم کوتاه از هنرمندان خوزستانی برای نمایش در دومین جشنواره بینالمللی و آکادمیک سومر عراق انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ۵ فیلم کوتاه از سینماگران خوزستانی برای نمایش در بخش مسابقه دومین جشنواره بینالمللی و آکادمیک سومر عراق انتخاب شدند.
فیلم «نخ» به کارگردانی عباس عفری، نویسندگی مشترک مهدی منصور و امین زارعزادگان و تهیهکنندگی مهدی منصور، (صبح) به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی سیدعدنان طاهری، (نفس آب) به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی فلاح حردانی، (یمامه) به نویسندگی و تهیهکنندگی عادل عمران عرب و کارگردانی مهدی منصور و (داشتن) به نویسندگی و کارگردانی سیدمرتضی سبزقبا و تهیهکنندگی مشترک سیدمرتضی سبزقبا و انجمن سینمای جوانان آبادان در این رویداد بینالمللی به نمایش درخواهد آمد.
جشنواره بینالمللی سومر، یک جشنواره آکادمیک و دانشگاهمحور است که در مراکز هنری و دانشگاههای عراق برگزار میشود و میزبان طیف گستردهای از هنرمندان، سینماگران و چهرههای شاخص جهان عرب است.
بنا بر اعلام برگزارکنندگان، در این دوره چهرههایی مطرح از سینمای عرب از جمله محمد صبحی و عادل امام نیز در این جشنواره حضور خواهند داشت.
این جشنواره در تاریخ هشتم و نهم بهمن ماه سال جاری در کشور عراق آغاز و آیین پایانی آن در مجموعه دارالاو برای قاهره پایتخت مصر برگزار خواهد شد.