پخش زنده
امروز: -
معاون امور راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعداد مشترکان متصل به سرویس فیبر نوری در استان چهارمحال و بختیاری به ۱۱ هزار و ۵۸۴ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید مختاری در نشست کنترل پروژه فیبر نوری استان چهارمحال و بختیاری گفت: مجموع تعهدات اپراتورها برای پوشش فیبر نوری در این استان تا پایان فصل پاییز، ۱۱۵ هزار و ۷۵۷ خانوار بود که ۶۰ هزار و ۹۴۳ خانوار تاکنون تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته است و ۱۱ هزار و ۵۸۴ مشترک نیز به سرویس فیبر نوری متصل شدهاند.
وی افزود: دو شرکت مخابرات ایران و آسیاتک متعهد به ایجاد پوشش شبکه فیبر نوری در این استان هستند و با توجه به تعاملات انجام شده، امیدواریم با همکاری سایر ذینفعان، بویژه شهرداریها، روند اجرای پروژه سرعت گرفته و عقب ماندگیهای قبلی جبران شود تا امکان اتصال فیبر برای همه متقاضیان، با سرعت بیشتری فراهم شود.
مختاری ،اتصال مراکز آموزشی، مدارس و همچنین مراکز درمانی به فیبر نوری را از اولویتهای اجرایی اپراتورهای متعهد به اجرای طرح در استان چهارمحال و بختیاری بیان و تاکید کرد: در پی بررسی چالشها و موانع و تعاملهای ایجاد شده در این نشست، هماهنگی لازم با شهرداریها برای تسهیل و تسریع در صدور مجوزها و موضوع ترمیم حفاریها انجام شد.