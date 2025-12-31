پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران، آیتالله العظمی جوادی آملی را چراغ عقل و ایمان در روزگار معاصر دانست و از جایگاه علمی و معنوی این مفسر بزرگ قرآن تجلیل کرد.
در پیام مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران که توسط تولایی، معاون اقتصادی و گردشگری استانداری قرائت شد، آیتالله جوادی آملی «آیینه قرآن» و «ذخیره علمی و معنوی حوزههای علمیه» معرفی شده و تفسیر «تسنیم» دایرهالمعارف معرفت قرآنی در عصر حاضر عنوان شده است.
استاندار مازندران در این پیام با اشاره به شخصیت علمی و اخلاقی آیتالله جوادی آملی، ایشان را عالمی ربانی، حکیمی الهی و فقیهی دانست که با قلم تسنیم، چشمهای از معرفت الهی را بر جان تشنگان علم و ایمان جاری ساخته است.
وی تأکید کرد: تفسیر تسنیم تنها شرح آیات قرآن نیست، بلکه تبیین مسیر انسان در سیر از خاک به افلاک است؛ اثری که عقل و وحی را در کنار هم مینشاند و روح و معنا را به گفتوگو میبرد.
یونسی رستمی با بیان اینکه این فقیه و فیلسوف از شهر علم و ایمان آمل برخاست و جهان را به نور اندیشه اسلامی روشن کرد، افزود: مازندران به وجود چنین گوهر کمنظیری افتخار میکند و نور اندیشه او فراتر از مرزها بر آسمان معرفت اسلامی میتابد.
وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری درباره آیتالله جوادی آملی، گفت: رهبر انقلاب ایشان را از ذخایر علمی و معنوی حوزه دانستهاند؛ حقیقتی که نشان میدهد علم ایشان با تقوا و اخلاق همراه است.
استاندار مازندران در پایان پیام خود افزود: تسنیم تنها مجموعهای از کتابها نیست، بلکه تداوم بعثت در عصر غیبت است و برای ساختن جامعهای مؤمن، آگاه و اخلاقمحور، باید نسل جوان از این چشمه معرفت سیراب شود.