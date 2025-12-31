به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان گفت: دانش‌آموزان مدرسه نیک‌اختر با واریز ۱۲۰ میلیون تومان در اقدام خداپسندانه آزادی ۶۳ زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی مشارکت کردند.

حجت الله موسوی قوام در مراسم آزادسازی ۶۳ زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گفت: یکی از برکات ستاد دیه، حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان در هیات امنای این ستاد است.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای آزادی زندانیان افزود: برای آزادی این ۶۳ نفر، دو ماه تلاش بی‌وقفه داشتیم

وی ادامه داد: از مجموع زندانیان آزادشده، هشت نفر زن هستند.

موسوی قوام خاطرنشان کرد: از مردادماه تاکنون خیران سه میلیارد تومان به ستاد دیه کمک کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵ درصد رشد داشته است.