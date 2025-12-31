به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اتاق تعاون آذربایجان‌غربی درنشست با خبرنگاران بااشاره به اینکه بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ شرکت تعاونی در آذربایجان‌غربی به ثبت رسیده که از این تعداد تنها ۲ هزار و ۸۴ واحد در آمار‌های رسمی فعال محسوب می‌شوند گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد آذربایجان‌غربی حدود ۱۵ درصد است و بخش عمده‌ای از صادرات استان از طریق تعاونی‌ها انجام می‌شود.

باقر خلیلی فزود: نمایشگاه «اروم فود» برای نخستین بار در استان و با پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی از ۳۰ دی تا سوم بهمن ماه در پارک جنگلی ارومیه برگزار می‌شود.

وی گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا تولیدکنندگان و فعالان بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی استان توانمندی‌های خود را در زمینه تولید، بسته‌بندی و فرآوری محصولات به نمایش بگذارند و زمینه توسعه بازار‌های داخلی و صادرات مرزی فراهم شود.

خلیلی افزود: همچنین نمایشگاه لوازم خانگی و مبلمان از ۲۱ تا ۲۵ بهمن‌ماه امسال در ارومیه برگزار می‌شود که با استقبال تولیدکنندگان داخلی و بنگاه‌های اقتصادی استانی همراه است.

رییس اتاق تعاون آذربایجان‌غربی درباره توسعه بازار‌های مرزی اظهار کرد: نمایشگاه بین‌المللی شهرستان خوی که از سال‌های گذشته مراحل پیگیری آن آغاز شده بود، امسال به مرحله نهایی رسیده و از تمام ظرفیت‌های اجرایی و اقتصادی استان برای برگزاری موفق آن استفاده می‌شود.