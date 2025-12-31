به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر ستاد اقامه نماز هرمزگان گفت: در این اجلاس که با عنوان اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی در بندرعباس برگزار شد، از فعالان دستگاه‌های اجرایی، معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، امامان جماعت مساجد و جمعه، هیئت امنای مساجد و اساتید دانشگاه تجلیل شد.

حجت الاسلام محمد اعتمادی افزود: برگزاری نمایشگاه با موضوع نماز در فضای مجازی از دیگر برنامه‌های این اجلاس بود.

نماینده ولی فقیه در استان نیز با تاکید بر اهمیت بعد اجتماعی نماز گفت: همه باید برای نشر معارف معنوی نماز، و تحقق تمدن نوین اسلامی در جامعه تلاش کنند.

آیت الله محمد عبادی زاده به مدیران دستگاه‌های اجرایی توصیه کرد علاوه بر ترویج اقامه نماز، خود نیز در صف اول نماز حضور داشته باشند.

وی بر توجه ویژه به اقامه نماز اول وقت، بویژه جماعت و جمعه با علت دارا بودن ابعاد سیاسی، اجتماعی و حاکمیتی آن تاکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نیز گفت: آموزش‌های قرآنی در مسیر کسب مهارت هاست.

احمد نفیسی با اشاره به اهمیت فرهنگ ترویج نماز افزود: امیدواریم ثمره برگزاری اجلاس و فعالیت‌های ترویجی این حوزه در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی جامعه تجلی یابد.