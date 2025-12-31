پخش زنده
مدیر مخابرات منطقه خوزستان بیان کرد: ارتباطات مخابراتی در برخی مناطق خوزستان به دلیل بارش شدید باران و وقوع سیلاب دچار اختلال شد که با اعزام تیمهای فنی و عملیاتی نگهداری شبکه تمامی ارتباطات مخابراتی در محورهای آسیبدیده ترمیم و شبکه در وضعیت پایدار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رحیم فلاحزاده بیان کرد: در جریان بارندگیهای اخیر، مسیرهای شبکه فیبر نوری بهبهان ـ رامهرمز، مسجدسلیمان ـ هفتکل و باغملک ـ صیدون دچار آسیب شد که این موضوع موجب اختلال موقت در ارتباطات مخابراتی در این مناطق شد.
وی گفت: تیمهای فنی و عملیاتی مخابرات منطقه خوزستان به محلهای آسیبدیده اعزام شدند و عملیات شناسایی، اصلاح و ترمیم شبکه فیبر نوری در کوتاهترین زمان ممکن با موفقیت انجام شد.
فلاحزاده عنوان کرد: با پایان عملیات ترمیم و بازسازی شبکه، هماکنون تمامی ارتباطات مخابراتی در مسیرهای مذکور برقرار و پایدار بوده و شبکه ارتباطی استان در شرایط عادی قرار دارد.