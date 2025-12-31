تیم کبدی بزرگسالان قم با وجود نمایش قابل قبول، از صعود به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی کشور بازماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده قم در مرحله گروهی این رقابت‌ها با کسب پیروزی مقابل تیم‌های خراسان رضوی، قزوین و کردستان و متحمل شدن یک شکست برابر تیم کرمانشاه، به‌عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد و در جمع هشت تیم برتر کشور قرار گرفت.

تیم کبدی قم در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل تیم قدرتمند آذربایجان غربی به میدان رفت، اما در پایان این دیدار با قبول شکست، از راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.

تیم قم در این رقابت‌ها با ترکیب محمدرضا فاتح، محمد عرفان خلیفه‌قلی، امیر بیگدلی، مهدی نوری، مهدی بهرامی، محمدحسن سلمان، علی اسدپور، محمد وفایی، محمد متین خلج، امیررضا حلیمی، امیرمحمد سعادتعلی، ابوالفضل کردلو و حمید میرزایی‌نادر به مصاف حریفان خود رفت.

رقابت‌های کبدی قهرمانی مردان کشور و انتخابی تیم ملی بزرگسالان، به میزبانی شهر گرگان برگزار شد.