

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ شریف رحیمی با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با موتور سیکلت سواران و خودرو‌های متخلف در برخی خیابان‌های اصلی شهرستان و بیشتر حاشیه استخر و خیابان شهید بهشتی این شهر، گفت: این طرح توسط ماموران پلیس راهور شهرستان با محوریت توقیف موتورسیکلت‌های بدون پلاک و پلاک مخدوش و خودرو‌های دارای آلودگی صوتی به مدت ۴۸ ساعت در لاهیجان اجرا شد.

وی افزود: ۱۳ دستگاه موتور سیکلت و ۴۱ دستگاه خودرو به دلیل تخلفات مختلفی از جمله نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک، حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و آلودگی صوتی توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان با بیان اینکه اجرای چنین طرح‌هایی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، گفت: پلیس با تمام توان در راستای برقراری نظم و امنیت اجتماعی تلاش کرده و با هرگونه ناهنجاری و تخلف در سطح جامعه برخورد قانونی خواهد کرد.