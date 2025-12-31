به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کاشمر گفت: پس از وقوع زلزله سال گذشته، با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، عملیات امداد و بازسازی در سریع‌ترین زمان آغاز شد و در همان روز‌های ابتدایی، ۲۷ اکیپ آواربرداری در شهرستان مستقر شدند و کار آواربرداری را آغاز کردند.

احسان میری با اشاره به ارزیابی ۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در شهرستان افزود: از این تعداد، بیش از ۴ هزار واحد شامل خسارتی، احداثی و تعمیری مورد تأیید قرار گرفت. همچنین تمام ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تعمیری، تسهیلات و کمک بلاعوض دریافت کرده و تعمیرات آنها سال گذشته به‌طور کامل به پایان رسید.

رئیس بنیاد مسکن کاشمر گفت: حدود ۹۳۰ واحد در مجموعه شهری و روستایی تحت بازسازی قرار گرفته که تاکنون بیش از ۸۵ درصد آنها تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده است.

میری با بیان اینکه کاشمر در شاخص مقاوم‌سازی وضعیت مطلوبی دارد ادامه داد: از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی شهرستان، تاکنون ۵ هزار و ۵۰۰ واحد مقاوم‌سازی شده که معادل ۴۵ درصد است. اما به دلیل قرارگیری منطقه ترشیز بر روی گسل بزرگ و وجود بافت فرسوده گسترده شهری و روستایی، ضرورت دارد مردم عزیز از تسهیلات مقاوم‌سازی استفاده کنند.

وی افزود: تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه با نرخ ۵ درصد برای مقاوم‌سازی واحد‌های فرسوده پرداخت می‌شود و این فرصت مناسبی برای ارتقای ایمنی و استحکام‌بخشی واحدهاست.

رئیس بنیاد مسکن کاشمر در پایان تأکید کرد: همه واحد‌های احداثی که تحت نظارت بنیاد مسکن اجرا می‌شوند، براساس اصول نظام فنی و مقررات ملی ساختمان ساخته می‌شوند و خوشبختانه در زلزله پارسال هیچ‌یک از این واحد‌ها حتی دچار آسیب جزئی نیز نشدند.