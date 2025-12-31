رئیس کل دیوان محاسبات میلاد حضرت عیسی (ع) را به همتایان خود تبریک گفت
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پیامی میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام و آغاز سال نو میلادی را به همتایان خود در سایر کشورها تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از مرکز رسانه دیوان محاسبات کشور، سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان و رئیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای منطقه اکو موسوم به اکوسای، با ارسال پیامهای جداگانه به روسای دیوان محاسبات کشورهای مختلف جهان، میلاد حضرت عیسی (ع) و فرارسیدن سال نو میلادی را به همتایان خود تبریک گفت. در بخشی از پیام تبریک رئیس کل دیوان محاسبات کشور آمده است:
"میلاد حضرت عیسی (علیهالسلام)، نمادی از محبت، عدالت و همبستگی بشری و یادآور ارزشهای مشترک انسانی است که میتواند راهنمای تعاملات سازنده میان ملتها باشد. امیدوارم سال جدید میلادی، با الهام از آموزههای معجزهآسای آن پیامبر بزرگ الهی، برای جنابعالی و مردم کشورتان، سالی توأم با سلامت، سعادت، پیشرفت و بهروزی باشد. "