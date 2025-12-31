ورود پیکر شهید مرزبان انتظامی رحیم مجیدی به شهر یاسوج
با اسقبال پرشور مردم کهگیلویه بویراحمد، پیکر شهید مرزبان انتظامی رحیم مجیدی (پیل افکن) وارد شهر یاسوج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، با استقبال پرشور مردم استان در منطقه پلیس راه یاسوج- اصفهان پیکر شهید مرزبان انتظامی رحیم مجیدی (پیل افکن وارد یاسوح شد. براساس برنامه ریزیهای انجام شده قرار است برنامههای فرهنگی و معنوی گرامیداشت شهید مرزبان انتظامی رحیم مجیدی (پیل افکن) در یاسوج برگزار شود. بنا به اطلاعیه بنیاد شهید و امورایثارگران و فرماندهی انتظامی استان آئین تشییع این شهید والامقام فردا پنج شنبه ساعت ۹صبح از ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شود. بنا بر همین اطلاعیه: آئین تشییع پیکر مطهر شهید والامقام رحیم مجیدی مهر (پیلافکن) مرزبان فداکار امنیت پس تشییع از ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان آغاز و برای خاکسپاری به سمت زادگاهش منطقه لوداب بدرقه خواهد شد. ستوانیکم رحیم مجیدی مهر (پیل افکن)، مرزبان غیور ازاستان کهگیلویه ویویراحمد ۸ دی ماه امسال بر اثر سرما و کولاک شدید در مناطق مرزی در حین انجام مأموریت پایش و حفاظت از نوار مرزی شهرستان بانه در استان کردستان گرفتار برف و بوران شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.