به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با استقبال پرشور مردم استان در منطقه پلیس راه یاسوج- اصفهان پیکر شهید مرزبان انتظامی رحیم مجیدی (پیل افکن وارد یاسوح شد.

براساس برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است برنامه‌های فرهنگی و معنوی گرامیداشت شهید مرزبان انتظامی رحیم مجیدی (پیل افکن) در یاسوج برگزار شود.

بنا به اطلاعیه بنیاد شهید و امورایثارگران و فرماندهی انتظامی استان آئین تشییع این شهید والامقام فردا پنج شنبه ساعت ۹صبح از ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شود.

بنا بر همین اطلاعیه: آئین تشییع پیکر مطهر شهید والامقام رحیم مجیدی مهر (پیل‌افکن) مرزبان فداکار امنیت پس تشییع از ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان آغاز و برای خاکسپاری به سمت زادگاهش منطقه لوداب بدرقه خواهد شد.

ستوانیکم رحیم مجیدی مهر (پیل افکن)، مرزبان غیور ازاستان کهگیلویه ویویراحمد ۸ دی ماه امسال بر اثر سرما و کولاک شدید در مناطق مرزی در حین انجام مأموریت پایش و حفاظت از نوار مرزی شهرستان بانه در استان کردستان گرفتار برف و بوران شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.