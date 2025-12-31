به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با آغاز ایام اعتکاف، درهای مساجد استان مازندران به روی معتکفین باز شد و حال و هوای خاصی بر فضای این اماکن مقدس حاکم شد.

از دانش‌آموز و دانشجو تا پیر و جوان، با چهره‌ای پر از شوق، وارد مسجد شدند تا برای شرکت در این فریضه الهی ثبت نام کنند. این ثبت نام تنها نوشتن نام نیست، بلکه عهدی است با پروردگار برای تمرین بندگی، بصیرت افزایی و خودسازی.

حجت‌الاسلام رمضانی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ساری، با اشاره به آمار سال گذشته گفت: ۳۲ هزار نفر در استان مازندران معتکف شدند که از این تعداد، سه هزار نفر در مرکز استان حضور داشتند. با توجه به استقبال گسترده مردم، پیش‌بینی می‌شود امسال تعداد معتکفین مرکز استان دو برابر سال گذشته باشد.

معتکفین در این سه روز با حضور در مراسم و برنامه‌های معنوی، فرصت بازنگری در نفس و ارتقای اخلاق و معنویت را پیدا می‌کنند و بسیاری بر این باورند که تجربه اعتکاف، فرصتی برای تولدی دوباره و امید به آینده روشن است.

گزارش از عباس نواییان