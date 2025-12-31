پخش زنده
استاندار کرمانشاه امروز و در قالب طرح «چهارشنبههای اقتصادی»، با حضور در سه واحد صنایع تبدیلی استان، روند فعالیت، موانع پیشروی تولید و مسیرهای تقویت سرمایهگذاری و اشتغال آنها را از نزدیک بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،در جریان این بازدیدها که از سه واحد صنایع تبدیلی در حوزههای روغن، خشکبار و فرآوری گوجهفرنگی انجام شد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بهصورت عملیاتی در محل صنایع برگزار شد تا موضوعاتی از جمله تأمین سرمایه در گردش، مسائل بانکی، زیرساختی و اداری بررسی و برای آنها تصمیمات گرهگشا اتخاذ شود. رویکردی که بر حل مسئله در میدان و پرهیز از بروکراسیهای زمانبر تأکید دارد.
بازدید امروز با همراهی معاون اقتصادی استانداری، مدیران کل جهاد کشاورزی، سرمایهگذاری و اشتغال استانداری، شرکت شهرکهای صنعتی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر صندوق کارآفرینی امید و مشاور استاندار در امور عراق انجام شد تا همافزایی دستگاهها یک حمایت عملی از تولیدکنندگان را رقم بزند.
در بخشهای مختلف این برنامه، ظرفیت صنایع تبدیلی استان در حوزههای روغن، خشکبار و فرآوری محصول گوجه فرنگی مورد توجه قرار گرفت و تاکید شد که صنایع تبدیلی میتوانند محصولات کشاورزی ویژه استان از روغن حیوانی و تخمه آفتابگردان تا نخود، گوجهفرنگی، انجیر، انار و زعفران را به کالاهایی با ارزش افزوده بالا تبدیل کنند.
همچنین با توجه به همسایگی استان با عراق، ظرفیت بازار این کشور بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد صادراتی محصولات استان مورد بررسی قرار گرفت؛ ظرفیتی که میتواند با برنامهریزی هدفمند، به افزایش صادرات، ارزآوری و ثروتآفرینی برای کرمانشاه منجر شود.