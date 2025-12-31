به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون جهانی والیبال فهرست ۱۰ بازیکن برتر سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد که دریافت‌کننده تیم ملی ایتالیا در رتبه اول این لیست قرار گرفت.

الساندرو میکلتو، بازیکن تیم ملی ایتالیا، در جایگاه نخست این لیست ۱۰ نفره قرار گرفت. این بازیکن در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ هم به عنوان ارزشمندترین بازیکن (MVP) انتخاب شده بود.

برترین والیبالیست‌های ۲۰۲۵ از نظر فدراسیون جهانی به شرح زیر است:

۱- الساندرو میکلتو از ایتالیا

۲- الکساندر نیکولوف از بلغارستان

۳- سیمونه جیانلی از ایتالیا

۴- یاکوب کوخانوفسکی از لهستان

۵- ویلفرد لئون از لهستان

۶- سیمون نیکولوف از بلغارستان

۷- فابیو بالاسو از ایتالیا

۸- الکس گروزدانوف از بلغارستان

۹- یان کوزامرنیک از اسلوونی

۱۰- پاتریک ایندرا از چک