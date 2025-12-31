به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان گفت: این طرح در دو شهر قشم و درگهان، و هشت روستای پی پشت، کوشه، بنگالی، جی جیان، صیدم، کاروان، گربه دان و بند جهود اجرا می‌شود.

ابراهیم شاکری زاده افزود: مرحله آزمایشی سرشماری ثبتی مبنای ۱۴۰۵، تا سوم بهمن ادامه دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان گفت: این طرح بصورت آزمایشی در ۷۰ نقطه کشور به صورت همزمان برگزار می‌شود.

شاکری زاده افزود: هدف از اجرای آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن، ارزیابی جامعه ثبت‌های اداری و آماری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان گفت: شناسایی چالش‌ها، بهینه‌سازی و ایجاد آمادگی بیشتر برای اجرای سرشماری اصلی در سال آینده از دیگر اهداف این طرح است.

شاکری زاده بر لزوم همکاری مردم، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در اجرای طرح سرشماری تأکید کرد.