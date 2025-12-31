بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در آیین افتتاح سومین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران در بوشهر، اظهار کرد: در استان بوشهر ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه کشتیسازی، صنایع دریایی و همچنین استادان، دانشجویان و متخصصان این حوزه وجود دارد و به یقین برگزاری چنین رویدادهایی به توسعه و تقویت این ظرفیتها کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به توان استانهای جنوبی کشور افزود: استانهای جنوبی ایران به دلیل بهرهمندی از آبهای آزاد از ظرفیتهای بسیار خوبی در صنایع دریایی برخوردار هستند و با شناسایی دقیق این ظرفیتها و همچنین چالشها و مشکلات موجود، میتوان با برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات درست، مسیر رشد و رونق این صنعت را هموار کرد.
استاندار بوشهر با تقدیر از دیدگاهها و برنامههای نماینده ویژه رئیسجمهور در توسعه دریامحور، اضافه کرد: سال گذشته شرایط متفاوتی را پشت سر گذاشتیم، اما امروز به لطف قراردادهای منعقد شده و اقدامات انجامشده، بهویژه در استان بوشهر، زمینه رونق و رشد فعالیتهای دریایی فراهم شده است؛ هرچند هنوز تا نقطه مطلوب و اهداف متناسب با این ظرفیتها فاصله داریم.
زارع ادامه داد: شنیدن خبر ساخت کشتیهای اقیانوسپیما در گستره ایران بزرگ، مایه مباهات است و نشان میدهد که اقتصاد دریامحور میتواند یکی از ارکان اصلی توسعه کشور باشد؛ سیاستی که از ابتدای فعالیت دولت وفاق ملی با عزم جدی و در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب دنبال میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای جغرافیایی استان گفت: استان بوشهر با بیش از ۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در خلیج فارس و قرار گرفتن در گسترهای مهم از مرزهای دریایی کشور، از توان بالایی در حوزه اقتصاد دریاپایه برخوردار است؛ ظرفیتی که میتواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید ناخالص ملی و توسعه متوازن را فراهم کند.
استاندار بوشهر یادآور شد: شرکتهای مستقر در استان علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، مشتریانی از استانهای هرمزگان، خوزستان و سایر مناطق کشور دارند که این موضوع نشاندهنده جایگاه ملی صنعت دریایی بوشهر است.
زارع با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاهها و نشستهای تخصصی گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیها، تبادل نظر، تقویت زنجیره تولید، افزایش انگیزه جوانان و نخبگان و حمایت مؤثرتر دستگاههای دولتی از بخش خصوصی است و باید از چنین فرصتهایی برای ارتقای دانش فنی، رفع کاستیها و حرکت به سمت اهداف تنظیمشده در صنایع دریایی کشور بهره بیشتری ببریم.