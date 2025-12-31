ظرفیت بالای استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریاپایه

استاندار بوشهر گفت: این استان در گستره‌ای مهم از مرز‌های دریایی کشور، از توان بالایی در حوزه اقتصاد دریاپایه برخوردار است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید ناخالص ملی و توسعه متوازن را فراهم کند.