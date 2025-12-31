پخش زنده
سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری اعضای باند توزیع مواد مخدر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ" صادق ضرونی" گفت: با رصدهای اطلاعاتی و گزارشهای به دست آمده کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس، ماموران کلانتری یک کارگاه نجاری که محل توزیع مواد مخدر بود را شناسایی کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران با هماهنگی قضایی به مخفیگاه متهمان که ۲ تن بودند ورود کرده و در یک عملیات ضربتی آنها را زمینگیر و دستگیر کردند.
سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: در بازرسی اولیه از مخفیگاه متهمان مقدار ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع روانگردان و همچنین ابزار مخصوص بسته بندی نیز کشف شد که به همراه متهمان به کلانتری انتقال داده شدند.
وی ادامه داد: متهمان در کلانتری به جرم خود مبنی بر فروش و توزیع مواد مخدر و همدستی با یک توزیع کننده دیگر اعتراف که ساعاتی بعد متهم دیگر در یکی از پاتوق هایش شناسایی و دستگیر شد. در بازرسی صورت گرفته از خودرو متهم نیز یک سلاح گرم کشف شد.
متهمان پس از اعترافات خود برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.