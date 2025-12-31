مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان از آغاز فرایند ارزیابی خسارات و برنامه‌ریزی برای بازسازی حدود هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده از سیلاب اخیر در شهر و روستا‌های ایذه و باغملک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمود اکبری‌فضلی اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، هماهنگی لازم با فرمانداران انجام و حدود ۱۵ تیم ارزیاب بنیاد مسکن در سطح شهر ایذه مستقر شدند و هم‌زمان ماشین‌آلات مورد نیاز برای کمک‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شد.

وی افزود: بر اساس میزان آب‌گرفتگی و حساسیت مناطق، سه دستگاه کمپرسی به ایذه منتقل شد و در باغملک نیز یک دستگاه برای رفع مشکلات یکی از مناطق آسیب‌دیده به‌کارگیری شد.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به آمار اولیه خسارات گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ واحد مسکونی در شهر ایذه متقاضی ارزیابی خسارت هستند و با احتساب روستا‌های آسیب‌دیده، پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰۰ واحد روستایی نیز نیازمند رسیدگی باشند که در مجموع، تعداد واحد‌های درگیر به حدود هزار واحد خواهد رسید.

اکبری‌فضلی با بیان اینکه بنیاد مسکن تجربه موفقی در بازسازی مناطق سیل‌زده دارد، خاطرنشان کرد: در بندر امام خمینی (ره) پس از آب‌گرفتگی سال ۱۳۹۹، حدود سه هزار واحد مسکونی بازسازی شد و معابر شهری نیز به‌طور کامل ساماندهی شد؛ این تجربه اکنون پشتوانه اقدامات فعلی بنیاد مسکن است.

وی از فعال‌سازی سامانه بیمه‌ای بنیاد مسکن خبر داد و گفت: پس از پایان ارزیابی‌ها، اطلاعات واحد‌های آسیب‌دیده در سامانه بیمه ثبت می‌شود و بر اساس میزان خسارت، مبالغی بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان به هر واحد پرداخت خواهد شد؛ این طرح پیش‌تر به‌صورت پایلوت در شهرستان لالی اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان تأکید کرد: پس از جمع‌بندی نهایی و ارسال گزارش به مدیریت بحران کشور و با تصویب هیئت دولت، عملیات بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد و بنیاد مسکن با تمام ظرفیت در کنار مردم خواهد بود.