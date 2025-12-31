پخش زنده
سه اثر شاخص صدا و سیمای خراسان جنوبی در چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی به مرحله نهایی بخشهای مختلف این جشنواره راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ۳ اثر سریال تلویزیونی تجدید نظر از تولیدات نمایشی صدا و سیمای خراسان جنوبی و تیزر مستند سفرنامه شرق و نماهنگ شرق تماشایی ایران تولید معاونت فضای مجازی به مرحله داوری چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی راه یافتند.
این سریال به کارگردانی مرتضی معتمدیراد و تهیهکنندگی امید واحدیفر، به بخش سریال جشنواره راه یافت. این سریال ۱۰ قسمتی با نگاهی ویژه به مناطق روستایی، فرهنگ بومی و محلی و ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی استان تولید شده و بخشی از فیلمبرداری آن در روستای کریمو از توابع شهرستان سرایان انجام شده است. سریال تجدید نظر بهزودی روی آنتن صدا و سیمای خراسان جنوبی خواهد رفت.
همچنین تیزر مستند سفرنامه شرق به تهیهکنندگی محمد عبداللهی در بخش نماهنگ جشنواره به مرحله نهایی راه یافته است. این مستند با نگاهی متفاوت به معرفی استان خراسان جنوبی، تلاش دارد هویت این سرزمین را ترسیم کند و جاذبههای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی استان را به نمایش بگذارد.
نماهنگ شرق تماشایی ایران به تهیهکنندگی حمید روانبد نیز به بخش نهایی این جشنواره راه یافت.
چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی با شعار ایران ما، میراث ما؛ میراث ما، ایران ما از ۲۶ تا ۲۸ دی ۱۴۰۴ به میزبانی شهر اهواز برگزار میشود.
حضور این سه اثر نمایشی و نماهنگ صدا و سیمای خراسان جنوبی در جشنواره، بار دیگر توانمندیهای تولیدات رسانهای استان در سطح ملی و بینالمللی را به نمایش میگذارد.