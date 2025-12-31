حذف مراجعه حضوری با سامانه «هدا»
مدیرکل ثبت احوال ایلام از عملیاتی شدن سامانه «هدا» خبر داد که مراجعات حضوری را کاهش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «آیت مهدیان» مدیرکل ثبت احوال استان ایلام از عملیاتی شدن سامانه هویت دیجیتال ایرانیان «هدا» خبر داد و گفت: با بهرهگیری از این سامانه و تطبیق چهره به صورت هوشمند، نیاز به حضور فیزیکی شهروندان برای دریافت بسیاری از خدمتها در دستگاههای اجرایی و بانکها از میان میرود.
وی با بیان اینکه این سامانه برای اطمینان از هویت افراد در فضای مجازی، چهار لایه امنیتی تعریف کرده است، افزود: در مرحله نخست، شماره ملی و تاریخ تولد فرد با پایگاه دادههای جمعیتی کشور تطبیق داده شده و در گام دوم، مالکیت شماره تلفن همراه فرد استعلام و با نام متقاضی همسانسازی میشود.
مدیرکل ثبت احوال ایلام با بیان اینکه مهمترین بخش این فرایند، گام سوم یا «زندهسنجی» است، یادآور شد: در این مرحله، کاربر به صورت برخط (آنلاین) از خود عکس میگیرد و سامانه با بهرهگیری از هوش مصنوعی، این تصویر را با تصویر ذخیره شده در پایگاه ثبت احوال مقایسه میکند و اگر شباهت بالای ۵۰ درصد باشد، تائیدیه صادر میشود.
وی بیان کرد: در مرحله چهارم نیز امضای دیجیتال از طریق گوشی همراه دریافت و با نمونه امضای موجود در سامانه مقایسه میشود.
مهدیان یادآور شد: با تکمیل این چهار مرحله، هویت فرد به عنوان شهروند واقعی در فضای مجازی تائید شده و میتواند بدون نیاز به مراجعه حضوری، کارهای بانکی (مانند افتتاح حساب یا ضمانت) و سایر امور اداری را انجام دهد.
مدیرکل ثبت احوال ایلام در ادامه به وضعیت صدور کارتهای هوشمند ملی اشاره کرد و گفت: ۹۹ درصد از متقاضیان در استان کارت هوشمند ملی خود را دریافت کردهاند.
وی اعلام کرد: شمار اندکی از شهروندان در صف انتظار هستند که این تأخیر به دلیل تغییرهای ساختاری در برنامه سازمان برای صدور کارتهای ملی جدید است.