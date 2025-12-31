تا پنجشنبه، وزش باد‌های شدید جنوبی با سرعت ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در بخش‌هایی از مناطق مرکزی و جنوبی استان انتظار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، وزش باد‌های شدید جنوبی با سرعت ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در بخش‌هایی از مناطق مرکزی و جنوبی استان انتظار می‌رود.

وی با اشاره به خیزش گردوغبار در برخی مناطق افزود: طی این مدت احتمال بروز پدیده‌ی گرد و خاک و کاهش دید در برخی مناطق مستعد وجود دارد.

کوهی تصریح کرد: همچنین این شرایط جوی ممکن است به‌ویژه سبب ایجاد باد متقاطع (کراس‌ویند) در فرودگاه اردبیل شود که می‌تواند منجر به تأخیر یا لغو برخی پرواز‌ها گردد. علاوه بر این، انجام عملیات پروازی هلی‌کوپتری نیز در مناطق تحت تأثیر با چالش‌های عملیاتی همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تاکید: طی مدت مذکور رعایت نکات ایمنی مرتبط با وزش باد شدید و خیز گردوغبار، اکیدا توصیه می‌شود.