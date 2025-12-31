مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: با ثبت مصرف ۱۵ میلیون و ۳۵۰ هزار متر مکعب گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و غیر صنعتی طی ۲۴ ساعت گذشته، رکورد تازه‌ای در مصرف گاز استان کرمانشاه به ثبت رسید.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، ناصر حسینی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه اظهار کرد: مجموع مصرف گاز در استان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب بوده است که بیش از ۹۳ درصد آن در بخش‌های غیر صنعتی شامل خانگی و تجاری مصرف شده است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف گاز افزود: از مردم انتظار می‌رود با صرفه‌جویی و رعایت نکاتی همچون تنظیم دمای منزل بر روی ۲۰ درجه سانتیگراد یا همان دمای آسایش، پوشاندن درز‌های در و پنجره‌ها، استفاده از پرده‌های ضخیم، پوشاندن کانال کولر و پوشیدن لباس گرم در منزل، شرکت گاز را در تأمین پایدار انرژی همراهی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه همچنین تأکید کرد: همه ادارات و سازمان‌ها موظفند در روز‌های تعطیل و یک ساعت قبل از پایان ساعت کاری، سیستم‌های گرمایشی خود را خاموش کنند و در صورت عدم رعایت این دستور، گاز اداره یا سازمان مربوطه قطع خواهد شد.