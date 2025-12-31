پخش زنده
نشست فعالان اقتصادی با حضور رئیس جمهور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نشست فعالان سرمایه گذاری و اقتصادی با حضور رئیس جمهور آغاز شد.
در ابتدای این نشست نمایندگان بخش خصوصی به بیان دیدگاهها و خواستههای شان از رئیس جمهور پرداختند.
نمایندگان بخش خصوصی استان راه حل رفع مشکلات اقتصادی استان را تک نرخی کردن ارز، اصلاح قانون حقوق و دستمزد کارگران فنی و مدیران و کارمندان دولت و جلوگیری از مهاجرت نخبگان دانستند.
واحدهای صنفی به ویژه اجرای طرح فناوران ۲ شهرکرد که اشتغال ۱۸ هزار نفر را به همراه دارد از پرداخت ۲ همت برای انتقال زیر ساختها ناتوانند.
مشکل تامین کالاهای اساسی واحدهای صنفی ،لزوم برخورد با قاچاقچیان کالا وصدور مجوز گردشگری ، تخصیص و مدیریت آب استان، اختصاص بودجه ردیف به اراضی و باغات استان، جذب مشارکت برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و توقف طرح تونل بهشت آباد از دیگر خواستههای فعالان اقتصادی از رئیس جمهور بود.