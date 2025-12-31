پخش زنده
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری زنجان از اجرای برنامههای منظم برای پاسخگویی به مطالبات مردمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل دفتر، مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری زنجان ، از برنامههای پاسخگویی به شهروندان خبر داد.
وی اعلام کرد که «پاسخگویی آنلاین مدیران کل» هر هفته دوشنبهها برگزار میشود و مدیران دستگاههای خدماترسان در آن حضور دارند.
شهروندان میتوانند درخواستها و شکایات خود را از طریق تماس تلفنی، پیام وبسایت و سامانه ۱۱۱ مطرح کنند. به گفته مدیرکل، روزانه به طور متوسط ۱۲۰ تماس دریافت و ماهانه حدود سه هزار مورد پیگیری میشود.
دفتر ارتباطات مردمی پس از بررسی، درخواستها را به دستگاههای مربوطه ارجاع داده و در صورت مغایرت با قوانین، پاسخ لازم ارائه میکند.
وی همچنین به امکان ملاقات حضوری با مدیران دستگاهها اشاره کرد و افزود استاندار و مدیران کل هر هفته با شهروندان به صورت مستقیم دیدار میکنند. اطلاعرسانی این برنامهها از طریق وبسایت، شبکههای اجتماعی، بنرهای شهری و کانال رسمی استانداری زنجان انجام میشود.