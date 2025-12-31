

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ محمدرضا رحمانی با اشار ه به اجرای طرح‌های کنترلی و پیشگیرانه با هدف مقابله قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان گفت: در پی دریافت خبری مبنی لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در یک واحد صنفی بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی از کشف ۴۳ قلم انواع لوازم آرایشی قاچاق در بازرسی از این انبار خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۵۵ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه گفت: متصدی ۳۲ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.