به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این همایش با حضور رؤسا و معاونان سرمایه انسانی و نوسازی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان و هرمزگان برگزار شد.

سید فاضل موسوی افزود: در این نشست چالش‌های نظام اداری گردآوری، و برای کارشناسی و روانسازی کار‌های اداری کشور در مرکز مطرح می‌شود.

وی گفت: موضوعات در بخش‌های مختلف همچون استخدام، عملکرد کارکنان و تبدیل وضعیت‌ها مطرح شد.

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: به دنبال پویا کردن و پاسخکو بودن نظام اداری کشور و اجرای درست وظایف در قبال مردم هستیم.