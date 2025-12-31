پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس کشوردر بم گفت: بیشترین نیاز ما در حال حاضر مربوط به اورژانس زمینی است وتا سال آینده هزار دستگاه آمبولانس جدید وارد ناوگان کشورمی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، جعفر میعادفر، رئیس اورژانس کشور در سفر به شهرستان بم مسائل حوزه فوریتهای پزشکی شرق استان کرمان را بررسی کرد.
وی با اشاره به وجود ۵۳ پایگاه اورژانس هوایی در کشورگفت:اولویت نوسازی ناوگان فرسوده آمبولانسها است و برای توسعه اورژانس هوایی در شرق استان نیز برنامهریزی خواهد شد.
وی افزود: تأمین آمبولانس جزو اولویتهای وزارت بهداشت است و امیدواریم تا پایان سال آینده دو هزار دستگاه آمبولانس جدید وارد ناوگان کشور شود.
میعاد فر بیان کرد:در چهار سال اخیربیش از ۹ هزار نیروی انسانی جذب شده که ۵۵۰۰ نفر آنها در حوزه اورژانس فعالیت خواهند کرد.
وی درباره زمان رسیدن نیروهای اورژانس به محل حادثه گفت: میانگین زمان رسیدن در شهرهای کوچک ۸ دقیقه، در شهرهای بزرگ ۱۰ دقیقه، در کلانشهرها ۱۲ دقیقه و در جادهها ۱۵ دقیقه است، و با توسعه اورژانس موتوری، این زمان در کلانشهرها کاهش خواهد یافت و به استانداردهای بینالمللی نزدیک میشود.