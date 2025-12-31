پخش زنده
امروز: -
ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابتهای بین المللی کشتی «جام وهبی امره ترکیه» اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات تیم ملی کشورمان به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: کیانوش شمشیری - مهدی کمالی
۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری
۶۳ کیلوگرم: رضا بهمنی - علی حاجیوند
۶۷ کیلوگرم: محمد اسکندری
۷۲ کیلوگرم: امید بهمنی - کیا رستمی
۷۷ کیلوگرم: علی اصغر سام دلیری
۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند
۸۷ کیلوگرم: محمدحسین استاد محمد معمار
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان - توحید محبی
۱۳۰ کیلوگرم: آرمان طهماسبی
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: بابک ولی محمدی - قهرمان خورشیده
رقابتهای کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه ۱۸ و ۱۹ دی در آنتالیا برگزار میشود.