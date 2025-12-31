به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات تیم ملی کشورمان به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: کیانوش شمشیری - مهدی کمالی

۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری

۶۳ کیلوگرم: رضا بهمنی - علی حاجیوند

۶۷ کیلوگرم: محمد اسکندری

۷۲ کیلوگرم: امید بهمنی - کیا رستمی

۷۷ کیلوگرم: علی اصغر سام دلیری

۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند

۸۷ کیلوگرم: محمدحسین استاد محمد معمار

۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان - توحید محبی

۱۳۰ کیلوگرم: آرمان طهماسبی

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: بابک ولی محمدی - قهرمان خورشیده

رقابت‌های کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه ۱۸ و ۱۹ دی در آنتالیا برگزار می‌شود.