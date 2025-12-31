پخش زنده
رئیس مرکز فرماندهی عملیات پایش، انتقال و توزیع گاز با اشاره به ادامه سرما در کشور گفت: ۷۶ درصد گاز تولیدی کشور در حال حاضر در بخش خانگی و تجاری مصرف میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز فرماندهی عملیات پایش، انتقال و توزیع گاز کشور در ارتباط تلفنی با خبر نیمروزی گفت: از روز گذشته با کاهش دما و یخبندان در بیشتر نقاط کشور مواجه هستیم و این شرایط امروز نیز ادامه دارد.
غلامرضا کوشکی افزود: در پی این سرما، میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری روز گذشته به ۶۶۴ میلیون مترمکعب رسید که معادل ۷۶ درصد کل گاز تولیدی کشور است؛ عددی بسیار بالا که باعث شده سهم سایر مصرفکنندگان از جمله صنایع و نیروگاهها به ۲۴ درصد کاهش پیدا کند.
مرکز فرماندهی عملیات پایش، انتقال و توزیع گاز کشور با اشاره به پیامدهای افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری گفت: هرچه مصرف گاز در این بخش افزایش پیدا کند، سهم گاز صنایع و بخشهای مولد کشور کمتر میشود و این موضوع میتواند خسارتهایی را به این بخشها وارد کند.
غلامرضا کوشکی با اشاره به آمار مصرف در روزهای ابتدایی دیماه اظهار کرد: در ۹ روز سپریشده از دیماه امسال، میانگین مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به ۶۶۷ میلیون مترمکعب در روز رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰۷ میلیون مترمکعب بوده که نشاندهنده افزایش روزانه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز و سردتر بودن دیماه امسال است.
مرکز فرماندهی عملیات پایش، انتقال و توزیع گاز کشور افزود: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، سرما در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و بهتبع آن مصرف گاز در بخش خانگی افزایش مییابد. بنابراین برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در تامین گاز، از همه هموطنان درخواست میکنیم با رعایت نکات مدیریت مصرف، به پایداری شبکه کمک کنند.
غلامرضا کوشکی تاکید کرد: شناسایی و مسدود کردن محلهای نفوذ سرما در منازل و مصرف بهینه گاز میتواند زمینه تولید پایدار و توزیع یکنواخت گاز را فراهم کند تا در هیچ نقطهای از کشور شاهد افت فشار یا قطعی گاز نباشیم.