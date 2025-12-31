پخش زنده
امروز: -
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به ابعاد گسترده بحران پسماند در کشور گفت: نزدیک به ۵۰ میلیون تن زباله صنعتی، ویژه و خطرناک نیز در کشور تولید میشود که در بسیاری از مناطق بدون بیخطرسازی رهاسازی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح مدیریت پسماند، با اشاره به آمار تولید پسماند در کشور اظهار کرد: سالانه دستکم ۲۱ میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید میشود که خسارت ناشی از مدیریت نادرست آن، بدون احتساب هزینههای بهداشتی و درمانی، بالغ بر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: وضعیت زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم نزدیک به ۵۰ میلیون تن زباله صنعتی، ویژه و خطرناک نیز در کشور تولید میشود که در بسیاری از مناطق بدون بیخطرسازی رهاسازی میشوند و این یک فاجعه زیستمحیطی است. خسارت ناشی از این پسماندهای صنعتی، باز هم بدون در نظر گرفتن آثار آن بر سلامت مردم، حدود یکهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با انتقاد از بیتوجهی به این اعداد در فرآیند بودجهریزی تصریح کرد: در حالی که دولت و مجلس بر سر ریال به ریال بودجه چانهزنی میکنند، چشم خود را بر خسارتهای سنگینی که از محل مدیریت نادرست پسماند به محیط زیست و سلامت مردم وارد میشود، بستهاند.
رفیعی با اشاره به نفوذ مافیای پسماند در ساختارهای اجرایی و حتی قانونگذاری گفت: چهار سال است که روی اصلاح قانون مدیریت پسماند کار میکنیم، اما ویژهخواران این حوزه با استفاده از خلأهای قانونی، فعالیتهای خود را بهظاهر قانونی پیش میبرند و حتی در برخی موارد در فرآیندهای تصمیمگیری تردد و اثرگذاری دارند.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تأکید کرد: امروز اگر منبع آب شرب مردم آلوده میشود، قاضی تنها میتواند جریمهای ناچیز صادر کند، چرا که مبنای قانونی بازدارنده وجود ندارد. باید با اصلاح قانون مدیریت پسماند، دست مافیا را از این حوزه کوتاه کنیم و اجازه ندهیم سلامت مردم قربانی منافع شبکههای غیررسمی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز زمان ایستادن مقابل مافیای پسماند است و مجلس باید این قانون را به ریل اصلی خود بازگرداند.