مصوبات جلسه علنی مجلس ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۰- ۱۴:۵۱
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
نارضایتی کاسبان از نوسان شدید نرخ ارز و قیمت اجناس
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
جلسه شورای عالی قوه قضائیه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
استاندارد دوگانه در قبال پرتاب ماهواره‌های ایرانی
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
بیانیه مجلس درخصوص ضرورت شفاف سازی اموال مقامات قوای سه گانه

تصویب کلیات لایحه الحاق به معاهده دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی

موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند

اضافه شدن پیش دبستانی به دوره ابتدایی با تصویب مجلس

بیانیه نمایندگان در قدردانی از وزارت ارتباطات و دانشمندان فضایی

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مصوبات مجلس ، جلسه علنی مجلس
