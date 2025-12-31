پخش زنده
رئیس سازمان شیلات ایران گفت: ارزآوری این بخش در سال گذشته ۶۸۱ میلیون دلار بود در حالیکه این رقم طی هشت ماهه امسال ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان شیلات کشور صبح امروز در حاشیه همایش ملی آبزیپروری در محل اتاق بازرگانی لرستان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران ظرفیتهای بسیار بالایی در حوزه شیلات دارد، اظهار کرد: رشد شیلات در کشور ما بیش از ۸ درصد است، درحالیکه متوسط جهانی این رشد بین ۳ تا ۴ درصد است.
حمزه رستمپور افزود: ما هم اکنون در کشور بیش از ۱.۵ میلیون تن تولید در سال گذشته داشتیم و پیشبینی میکنیم این رقم در سال جاری قطعاً بیشتر خواهد بود.
رئیس سازمان شیلات کشور در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه صید اشاره کرد و گفت: در سال جاری، شناورهای ما در آبهای دور با رعایت ملاحظات تعیینشده توسط کمیسیون مشترک بینالمللی شیلات، نسبت به سنوات گذشته رکورد صید را ثبت کردند. نمونه آن صید ۱۶۰ تا ۱۸۰ تنی توسط شناورهای ایرانی است که مهارت صیادان ما را نشان میدهد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاری در این بخش افزود: پیشبینی ما برای سال جاری، جذب ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بود که تا به امروز بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی محقق شده است. این تنها تفاهمنامه نیست، بلکه سرمایهگذاری واقعی است.
رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به عملکرد لرستان در این حوزه، عنوان کرد: امروز در همین استان که رتبههای برتر کشوری دارد، تفاهمنامهای بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان امضا شد که بیش از ۳۰۰۰ شغل ایجاد میکند و ظرفیت تولید آن ۱۷ هزار تن خواهد بود. برخی استانهای ساحلی ما کمتر از استان لرستان تولید میکنند که این نشاندهنده ظرفیت بالای لرستان و هماهنگی خوب مدیران و بخش خصوصی در این استان است.
رستمپور به حوزه میگو اشاره کرد و گفت: در حوزه برداشت میگو تا به امروز بیش از ۵۵ هزار تن از مزارع برداشت شده و به امید خداوند امیدواریم امسال نیز رکورد تولید میگو در کشور را نسبت به گذشته ثبت کنیم.
وی توسعه شیلات را در بحث ارزآوری بسیار مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: ما سال گذشته در حوزه آبزیپروری ۶۸۱ میلیون دلار ارزآوری داشتیم و در هشتماهه امسال نیز بیش از ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشتهایم.