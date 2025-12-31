پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی از تعریف ۹ مسیر ریلی سراسری با هدف تقویت حملونقل ترکیبی و افزایش سهم ریل در جابهجایی بار و مسافر خبر داد؛ طرحی راهبردی که با تمرکز ویژه دولت بر محور آستارا–چابهار، فرآیند تکمیل شبکه ریلی کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: هماکنون ۹ مسیر ریلی ملی در کشور برنامهریزی شده که شامل شش محور شمال–جنوب و سه محور شرق–غرب است. مجموع طول این راه ها به حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر میرسد.
هوشنگ بازوند با اشاره به پیشرفت قابل توجه این طرحها افزود: تاکنون ۱۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر از مسیرهای ریلی مورد نظر ساخته شده و ۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر دیگر نیز در مرحله اجرا قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی، توسعه راهبردی محور ریلی آستارا–چابهار را مهمترین طرح فعلی کشور دانست و گفت: این مسیر به طول ۲ هزار و ۶۲۹ کیلومتر از جمله بزرگترین راه های ریلی ایران است که با سرمایهگذاری گسترده دولت در دست اجرا قرار دارد.
به گفته هوشنگ بازوند، تا کنون هزار و ۹۹۴ کیلومتر از این مسیر به بهرهبرداری رسیده است و ۶۳۵ کیلومتر دیگر در مراحل اجرایی قرار دارد.
این طرح قرار است شمالیترین نقطه مرزی ایران را از بندر آستارا در ساحل خزر به جنوبیترین پایانه تجاری کشور در بندر چابهار متصل کند و به محور طلایی تجارت و ترانزیت منطقه بدل شود.