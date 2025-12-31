به همت متخصصان ایرانی، حفاری چاه دهم در موقعیت B فاز یازده پارس جنوبی به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شرکت پتروپارس وابسته به شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل گروه پتروپارس از پایان موفقیت‌آمیز حفاری چاه دهم پلتفرم B فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد و گفت: با وارد مدارشدن این چاه، تولید روزانه گاز کشور حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد.

حمید رضا ثقفی درخصوص روند توسعه این فاز گفت: عملیات حفاری فاز ۱۱، که در مرزی‌ترین نقطه میدان مشترک پارس جنوبی قرار دارد، از سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم آغاز شد و در دولت سیزدهم ادامه یافت و در ۱۷ ماه دولت چهاردهم، ظرفیت تولید گاز فاز ۱۱ تا دوبرابر افزایش یافت.