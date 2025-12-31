پخش زنده
رئیس پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت ترافیکی در محور قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ جاور صفاری گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام ولادت حضرت امام علی (ع) وتعطیلات پیش رو و به منظور افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیتهای ترافیکی در محور قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس اعمال میشود.
وی افزود: تردد تریلرها و کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ چهارشنبه و پنجشنبه ۱۰ و ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روز شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.
رئیس پلیس راه گیلان همچنین گفت: همچنین در محور اردبیل - آستاراو بالعکس نیز تردد تریلرها و کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روز شنبه ۱۳ دی ماه ممنوع است.
سرهنگ صفاری افزود: اجرای این محدودیتها با هدف ایمنی سفرها و پیشگیری از بروز حوادث رانندگی در این ایام تعطیلات میباشد، لذا از رانندگان درخواست میشود با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.