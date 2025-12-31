به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، این رقابت‌ها در ۱۵ دور در بخش زنان و ۱۹ دور در بخش مردان برگزار شد و ۴ شطرنج باز برتر به مرحله نهایی صعود کردند. در این دوره نیز شطرنج بازان روسیه به علت بحران اوکراین اجازه شرکت با پرچم فدراسیون بین المللی را پیدا کردند.

نتایج نمایندگان ایران در دور نوزدهم رقابت ها به این شرح است:

مردان: (۱۵۰ شرکت کننده)

دور ۱۹:

استاد بزرگ پرهام مقصودلو ۰ - ۱ استاد بزرگ مهدی غلامی

استاد بزرگ محمد امین طباطبایی ۱ - ۰ استاد بین المللی ژاندوس آگمانوف از قزاقستان

استاد بزرگ بردیا دانشور ۱ - ۰ استاد بزرگ نیکولاس تئودورو از یونان

استاد بزرگ پویا ایدنی ۰.۵ - ۰.۵ استاد فیده مارک سمیرنوف از قزاقستان

استاد بزرگ سینا موحد ۰ - ۱ استاد بزرگ بیره یوناس بوهل از دانمارک



در رده بندی پایانی مرحله دوره‌ای مسابقات، استاد بزرگ ارجون ارگایسی از هند با ۱۵ امتیاز در صدر قرار گرفت و استادان بزرگ فابیو کاروانا از آمریکا با ۱۴، مگنوس کارلسن از نروژ با ۱۳.۵ و نادربک عبدالستاروف از ازبکستان با ۱۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند. از ایران استاد بزرگ مهدی غلامی با ۱۱.۵ امتیاز در رده ۴۵ قرار گرفت و بهترین عملکرد را داشت.

نیمه نهایی:

استاد بزرگ نادربک عبدالستاروف از ازبکستان ۲.۵ - ۰.۵ استاد بزرگ ارجون ارگایسی از هند

استاد بزرگ مگنوس کارلسن از نروژ ۳ - ۱ استاد بزرگ فابیو کاروانا از آمریکا

فینال:

استاد بزرگ مگنوس کارلسن از نروژ ۲.۵ - ۱.۵ استاد بزرگ نادربک عبدالستاروف از ازبکستان

استاد بزرگ ارجون ارگایسی از هند و استاد بزرگ فابیو کاروانا از آمریکا سوم مشترک شدند.



در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ استاد بزرگ یان نپوم نیاتچی از روسیه و استاد بزرگ مگنوس کارلسن از نروژ به طور مشترک قهرمان شدند و استادان بزرگ یان کریشتف دودا از لهستان و سو وسلی استاد بزرگ آمریکایی سوم مشترک شدند و از ایران استاد بزرگ احسان قائم مقامی در رده ۱۲۲ قرار گرفت.

در شطرنج بلیتس مردان قهرمانی جهان مگنوس کارلسن از نروژ با ۸ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است. آلکساندر گریشوک از روسیه با ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده دوم قرار گرفت. واسیلی ایوانچوک از اوکراین، لینیر دومینگس از کوبا، لوان آرونیان از ارمنستان، لی کوانگ لیم از ویتنام، سرگئی کاریاکین از روسیه، ماکسیم واشیه لاگارو از فرانسه و یان نپوم نیاتچی از روسیه هر کدام یک بار قهرمان شده‌اند.



زنان: ایران شرکت کننده نداشت.

دور ششم:

در جدول پایانی بخش دوره‌ای مسابقات، استاد بزرگ بی بی سارا آسوبایه وا از قزاقستان با ۱۱ امتیاز و پوئن شکنی بهتر نسبت به استاد بزرگ آنا موژیچوک از اوکراین، استاد بین المللی الین روبرز از هلند و استاد بزرگ جینر ژو از چین صدرنشین شد.

نیمه نهایی:

استاد بزرگ بی بی سارا آسوبایه وا از قزاقستان ۳ - ۰ استاد بزرگ جینر ژو از چین

استاد بزرگ آنا موژیچوک از اوکراین ۲.۵ - ۱.۵ استاد بین المللی الین روبرز از هلند

فینال:

استاد بزرگ بی بی سارا آسوبایه وا از قزاقستان ۲.۵ - ۱.۵ استاد بزرگ آنا موژیچوک از اوکراین

استاد بزرگ جینر ژو از چین و استاد بین المللی الین روبرز از هلند سوم مشترک شدند.



در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ استاد بزرگ جو ون از چین و استاد بزرگ تینگ جی لی از چین اول و دوم شدند و استاد بزرگ رامش بابو وایشالی از هند و استاد بزرگ کاترینا لانیو از روسیه سوم مشترک شدند.

در تاریخ شطرنج بلیتس قهرمانی زنان جهان که از سال ۲۰۱۲ برگزار می‌شود، استاد بزرگ والنتینا گونینا از روسیه با ۲ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار شد و استاد بزرگ آنا موژیچوک از اوکراین با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و استاد بزرگ بی بی سارا آسوبایه وا از قزاقستان و استاد بزرگ کاترینا لانیو از روسیه با ۲ قهرمانی سوم مشترک هستند. استاد بزرگ جو ون از چین و استاد بزرگ نانا ژاگنیدزه از گرجستان با یک قهرمانی پنجم است.

در بخش رپید یا سریع هر شطرنج باز برای انجام حرکات خود ۱۰ دقیقه و ۵ ثانیه زمان در اختیار داشت و در بخش بلیتس یا برق آسا این زمان به ۳ دقیقه و ۲ ثانیه می‌رسد.



رده بندی مدالی شطرنج رپید و بلیتس قهرمانی جهان (مجموع مردان و زنان):

۱- نروژ ۲ طلا، ۰ نقره، ۰ برنز

۲- چین ۱ طلا، ۱ برنز

۳- قزاقستان ۱ طلا

۴- روسیه ۲ نقره

۵- ازبکستان ۱ نقره

۵- اوکراین ۱ نقره

۷- هند ۳ برنز

۸- آمریکا ۱ برنز

۸- هلند ۱ برنز

در این دوره ۹ کشور مدال کسب کرده‌اند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ روسیه با ۲ مدال طلا ۱ نقره و ۳ برنز قهرمان کلی مسابقات شد و تیم‌های چین با یک طلا و ۲ نقره دوم و هند با یک طلا و یک برنز سوم شدند.