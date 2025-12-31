پخش زنده
نمایش «برادرد» به نویسندگی و کارگردانی امیررضا مرادی از زنجان، بهعنوان یکی از ۱۴ اثر برگزیده ، به بخش نهایی چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ دبیرخانه جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اسامی آثار منتخب بخش تئاتر استانها را اعلام کرد. در این فهرست، نمایش «برادرد» از استان زنجان نیز در میان آثار برگزیده قرار دارد.
هیئت انتخاب این بخش متشکل از گیلدا حمیدی، ابراهیم پشتکوهی، مجید رحمتی، نصرتالله مسعودی و اتابک نادری، پس از بررسی آثار ارسالی از سراسر کشور، ۱۴ اثر را برای حضور در این رویداد هنری معتبر برگزیدند.
نمایش «برادرد» که به نویسندگی و کارگردانی امیررضا مرادی تولید شده، نماینده استان زنجان در این دوره از جشنواره است و قرار است در کنار دیگر آثار برگزیده از استانهای مختلف، در بخش نهایی جشنواره به روی صحنه برود.
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، یکی از مهمترین رویدادهای هنری کشور، بهمن ماه با هدف معرفی استعدادهای برتر تئاتر ایران و ایجاد تعامل میان هنرمندان سراسر کشور برگزار میشود.